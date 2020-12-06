Шварц: «Доволен тем, как мы сыграли в атаке»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции после матча с «Арсеналом» (1:0) оценил атмосферу домашнего стадиона и дал прогноз на заключительные матчи года.

- Что вы в перерыве сказали, почему именно первый тайм был такой не убедительный у «Динамо»? Хотя изначально говорилось, что это последняя игра в году на своем стадионе.

- У нас был перерыв для внутреннего обсуждения. Мы поменяли позиции игроков, что нам позволяло больше играть в глубину атаки и создавать больше моментов. В таком случае я доволен тем, как мы сыграли в атаке. Так и есть, перед игрой мы сказали, что это последний матч на этом стадионе для наших болельщиков. Мы очень хотели порадовать болельщиков победой и поделиться с ними победным настроением, отпраздновать его вместе. Сейчас нас ждут две выездные встречи.

- На домашнем стадионе у вас три победы в трех матчах. Почувствовали дух стадиона?

- Я с первых секунд нашей игры против «Сочи» почувствовал, что здесь особенная атмосфера на стадионе. К сожалению, в силу последних событий в мире стадион не полностью заполнен. Наша цель, чтобы приходящие на матч люди оставались довольными нашей игрой и уходили домой с чувством удовлетворения.

- Вы пришли в «Динамо» под сложный календарь и прошли дистанцию уверенно. Сейчас два выездных матча против «Зенита» и «Сочи». Команды из верхней части таблицы. Что ждете от этих матчей?

- Сейчас мы займемся подготовкой к этим двум выездным матчам. Как вы знаете, сейчас у нас будет короткая тренировочная неделя. В этих двух встречах мы стремимся показать ту же философию футбола, которую «Динамо» пропагандирует. Начиная с матча со «Спартаком», мы сыграли очень интенсивно и в наш футбол. Так же планируем провести два выездных матча.