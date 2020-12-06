Парфёнов: «Я вижу шаг вперёд у команды, радует возвращение большой группы травмированных»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:1) оценил состояние Евгения Луценко и выразил уверенность, что команд улучшит турнирное положение.

- Понятно, что хотелось Луценко выпустить пораньше. Но это максимум - 5-7 минут, на которые он сейчас готов? Может быть, вообще рисковали его здоровьем, выпуская его на поле?

- Мы рассчитывали, что будет давление в конце. У Евгения есть голевое чутье, даже кой-то аванс. Мы рады, что он уже находится в раздевалке, он важный футболист, как и любой. Насчет риска - если бы был риск, никто бы ничего не предпринимал. Мы хотели спасти игру и использовать его голевое чутье.

- Сегодня арбитр Казарцев давал играть футболистам в обе стороны. Какие-то фолы он не фиксировал. Вам импонирует такая манера судейства, или он перебарщивал?

- Нормальная мужская игра за результат. Я доволен своими ребятами. Хотелось в качестве добавить, но это любой тренер хочет, если не выигрывает матч. Были моменты, где надо реализовывать, потому что как бы ты не перестраивался, не строил игру, надо искать возможность. Моменты мы создавали, и достаточно неплохие, особенно в первом тайме, которые надо доводить до забитых мячей.

- Сейчас команда располагается в зоне стыковых матчей. Насколько это сильно влияет на настрой команды? Как будете исправлять ситуацию, учитывая, что осталось всего два тура до перерыва?

- Пока нет матчей, ты не догонишь никого, поэтому ждем следующего матча. Футбол - такая игра, что в следующем матче ты можешь поправить и исправить все впереди. Конечно, есть трудности у нас, но это наши проблемы. Я вижу шаг вперед у команды, радует возвращение большой группы травмированных игроков, потому что это потери для нас. Будем максимально стараться выжимать, в каждом матче набирать очки. У нас два непростых матча, но нет легких матчей, поэтому каждый матч как финал.