Парфёнов: «По отдаче тут даже вопросов нет, все ребята выложились, а ошибки не радуют»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:1).

- Когда не выигрываешь, имея, я считаю, достаточно качественные моменты в игре… Первый тайм - нелепость с пропущенным голом. Нельзя терять концентрацию, наверное, это где-то повлияло и на начало второго, потому что в перерыве приходилось приводить в себя. У ребят настроение было не очень. Во второй половине перестроились, вернулись в игру, показывали достаточно содержательную игру. Да, может быть, моментов было не так много, но они были, как и в первом тайме. Были прекрасные возможности открыть счет и повести в матче. Были не очень хорошие отрезки, но и достаточно качественные эпизоды в командной игре и индивидуальных действиях. По отдаче тут даже вопросов нет, все ребята выложились, а ошибки не радуют. Я имею в виду роковые ошибки, это ресурс, где нам надо прибавлять. Но повторюсь, вижу, что команда переживает, сражается, играет в футбол. Уверен, что мы справимся в этой непростой ситуации.

- В конце первого тайма вы пропустили мяч. Успели разобраться, что там произошло? Там была такая сутолока, и в последний момент Фомин подставлял ногу. Мяч от штанги залетел в ворота.

- Разобраться конкретно - еще нет, посмотрим. Но потеря в середине поля, учитывая, что 30 секунд остается до паузы. Надо более спокойно в этой ситуации переводить игру на половину поля соперника и контролировать подход. Я не смотрел еще.