«Динамо» вернулось на победный путь, забив один гол «Арсеналу»

В 17-м туре чемпионата России «Динамо» играло против «Арсенала». Команды создали достаточно много моментов, а вот реализовать смогли лишь один. На 45-й минуте голкипер гостей справился с ударом Данила Лесового, Мохаммед Кадири пытался помочь Егору Шамову подобрать мяч, но Даниил Фомин был самым расторопным и пробил в цель.

«Динамо» с 30 очками вырвалось на четвертое место, туляки - четвертые с конца (14 пунктов).