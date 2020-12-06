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«Динамо» вернулось на победный путь, забив один гол «Арсеналу»

06 Декабря 2020, 18:23,

ФК "Краснодар"

В 17-м туре чемпионата России «Динамо» играло против «Арсенала». Команды создали достаточно много моментов, а вот реализовать смогли лишь один. На 45-й минуте голкипер гостей справился с ударом Данила Лесового, Мохаммед Кадири пытался помочь  Егору Шамову подобрать мяч, но Даниил Фомин был самым расторопным и пробил в цель.

«Динамо» с 30 очками вырвалось на четвертое место, туляки - четвертые с конца (14 пунктов).

Протокол игры  
Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула
(1:0) Фомин Даниил 45'    
Шунин Антон Паршивлюк Сергей Евгеньев Роман Ордец Иван   72' Варела Гильермо Моро Никола Терехов Антон   46' (Тюкавин Константин (   46') Шиманьски Себастиан Фомин Даниил Лесовой Даниил   77' (Нжи Клинтон Муа (   77') Грулёв Вячеслав
Запасные: Школик Игорь Рауш Константин Захарян Арсен Нойштедтер Роман Комличенко Николай Карапузов Владислав Плиев Заурбек Лещук Игорь Слепов Сергей Каборе Шарль
Шамов Егор Рассказов Николай Довбня Александр Евгеньевич   78' Кадири Мохаммед   73' (Ткачёв Сергей (   73') Сокол Артём Кангва Кингс   59' (Бурлак Тарас (   59') Костадинов Георги Чаушич Горан Пантелеев Владислав   58' (Горбатенко Игорь (   58') Ломовицкий Александр Панченко Кирилл
Запасные: Хагуш Анри Громыко Валерий Ковалёв Юрий Минаев Роман Хлусевич Даниил Луценко Евгений Кангва Эванс Аджоев Гурам Левашов Михаил
06 декабря. Стадион "ВТБ Арена".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Арсенал Тула, Даниил Фомин
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