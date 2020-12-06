«Динамо» вернулось на победный путь, забив один гол «Арсеналу»

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06 Декабря 2020, 18:23,
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В 17-м туре чемпионата России «Динамо» играло против «Арсенала». Команды создали достаточно много моментов, а вот реализовать смогли лишь один. На 45-й минуте голкипер гостей справился с ударом Данила Лесового, Мохаммед Кадири пытался помочь Егору Шамову подобрать мяч, но Даниил Фомин был самым расторопным и пробил в цель.
«Динамо» с 30 очками вырвалось на четвертое место, туляки - четвертые с конца (14 пунктов).
Протокол игры
|(1:0) Фомин Даниил 45'
Шунин Антон • Паршивлюк Сергей • Евгеньев Роман • Ордец Иван • 72'Варела Гильермо • Моро Никола • Терехов Антон 46' ( Тюкавин Константин ( 46') • Шиманьски Себастиан • Фомин Даниил • Лесовой Даниил 77' ( Нжи Клинтон Муа ( 77') • Грулёв Вячеслав
Запасные: Школик Игорь • Рауш Константин • Захарян Арсен • Нойштедтер Роман • Комличенко Николай • Карапузов Владислав • Плиев Заурбек • Лещук Игорь • Слепов Сергей • Каборе Шарль
Шамов Егор • Рассказов Николай • Довбня Александр Евгеньевич • 78'Кадири Мохаммед 73' ( Ткачёв Сергей ( 73') • Сокол Артём • Кангва Кингс 59' ( Бурлак Тарас ( 59') • Костадинов Георги • Чаушич Горан • Пантелеев Владислав 58' ( Горбатенко Игорь ( 58') • Ломовицкий Александр • Панченко Кирилл
Запасные: Хагуш Анри • Громыко Валерий • Ковалёв Юрий • Минаев Роман • Хлусевич Даниил • Луценко Евгений • Кангва Эванс • Аджоев Гурам • Левашов Михаил
06 декабря. Стадион "ВТБ Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Москва, Арсенал Тула, Даниил Фомин