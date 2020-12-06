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Шварц: «Спасибо, что напомнили про неудачную статистику матчей с «Арсеналом»

06 Декабря 2020, 16:32,

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- По противостоянию, в последних пяти матчах «Динамо» не выигрывало у «Арсенала», в чем видите проблему, придаете ли значение статистике? За счет каких компонентов собираетесь эту статистику прервать?

- Спасибо, что напомнили про эти матчи. Мы не анализировали матчи, которые были в прошлом, смотрели те, что идут сейчас. Для нас важно держать темп игры, создавать моменты, максимально играть в глубину атаки, это то, что мы планируем сделать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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