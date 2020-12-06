Шварц: «Была сложная игра, поэтому я хочу выразить большой комплимент нашей команде»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (1:0).

- Сегодня сложилась очень непростая, сложная игра для нас. Нам противостоял хорошо организованный соперник. С нашей стороны мы провели два абсолютно разных тайма. В первом у нас было много простых потерь мяча, и мы зачастую занимали неправильные позиции. У нас не было в первом тайме уверенности в собственных силах и продолжительной игры с превосходством. В перерыве мы сделали изменения. Что касается развития атак, при владении мячом мы провели абсолютно другой тайм. Хотелось бы забить второй мяч. Во втором тайме мы не дали шансов сопернику, я считаю эту победу заслуженной. Сегодня была сложная игра, поэтому я хочу выразить большой комплимент нашей команде. Касательно удачи, она не заключается в том, что я снова надел свою черную куртку, а в том, что я доволен тем, как вся команда сыграла.

- Как вам пришла идее поставить налево в оборону Варелу? Как он воспринял это и играл ли там раньше?

- На этой неделе мы попробовали в тренировочном процессе заиграть Варелу крайним левым защитником. На этих тренировках он очень себя хорошо проявил. Помимо этого мы абсолютно довольны его игрой, которую он показывал на правом фланге защиты. Сергей Паршивлюк для нас также является очень важным игроком, поэтому мы приняли окончательное решение, что он займет позицию правого защитника, а Варела сыграет на левом фланге защиты. Для нас важно, и мы рады, что не пропустили мяч. Да, мы не забили много, но сегодня в любом случае была победа.

- Клинтон Нжи сегодня вышел на замену. Это из-за его формы или тактическое решение?

- Дело в том, что он только два последних дня смог тренироваться, он долгое время был вне тренировочного цикла, и мы считаем, что это не связано с тем, что он не убеждал нас своей игрой. Это просто было решение принято последними событиями и тем тренировочным временем, которое у него было за последние несколько дней.