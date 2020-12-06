Карпин: «Пришлось менять Байрамяна, это вынужденная замена»

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06 Декабря 2020, 16:24,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».
- Если вспомнить пропущенный мяч, есть ли там индивидуальные ошибки, или это системная вещь?
- Если даже это визуальная и системная ошибка, мы ее будем разбирать внутри коллектива, а не здесь.
- То, что «Уфа» заметно прибавила после перерыва, насколько это было неожиданным? Вы предполагали, что они могут в первом тайме отдать инициативу, а после перерыва прибавить?
- Всё зависит от двух команд, кто-то поддавил или не поддавил, кто-то сдал или прибавил. Если бы больше от нас зависело, прибавит «Уфа» или не прибавит…
- Как показалось, замена Хорена Байрамяна планировалась еще до того, как он получил травму. Так ли это?
- Нет, замена не планировалась Байрамяна заранее, планировали другую замену. Получилось так, что пришлось менять Байрамяна, это вынужденная замена. А по состоянию - посмотрим.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин, Хорен Байрамян