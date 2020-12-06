Неожиданная победа «Уфы» в матче с «Ростовом» - видео

Главной неожиданностью 17-го тура РПЛ стало домашнее поражение «Ростова» в матче с «Уфой», которая находилась в зоне вылета. Команда Валерия Карпина начала игру неплохими атаками, но вскоре реальная острота у ворот гостей сошла на нет. Уфимцы же во втором тайме забили победный гол. Это Андрич, получив мяч у левого угла штрафной, вышел на ударную позицию и переиграл Егора Бабурина.

Все самые опасные моменты матча предлагаем вашему вниманию.