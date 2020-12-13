Судейская комиссия: Арбитр ошибочно не удалил Бабурина в матче «Ростов» - «Уфа»

На сайте Российского футбольного союза появилась информация о решениях экспертно-судейской комиссии по двум эпизодам в матче прошлого тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Уфой».

Так, в средине второго тайма арбитр справедливо не показал вторую жёлтую карточку хавбеку «Ростова» Матиасу Норманну, поскольку тот в верховой борьбе не выставлял локоть, и контракт произошёл с телом.

А вот позже арбитр Евгений Кукуляк ошибся, не удалив голкипера ростовчан Егора Бабурина на фол последней надежды. При вынесении этого решения члены комиссии учли тот факт, что нападающий прыгал, и чтобы его остановить, выскочившему за пределы штрафной вратарю нужно было меньшее усилие. Бабурин, как известно, потянул соперника за футболку.

Напомним, «Ростов» проиграл на своём поле «Уфе» со счётом 0:1.