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​«Ростов» потерял Байрамяна из-за травмы

06 Декабря 2020, 15:39,

ФК "Ростов"

Воскресную часть семнадцатого тура чемпионата России открывают «Ростов» и «Уфа». В средине второго тайма главному тренеру ростовчан Валерию Карпину пришлось делать замену после того, как Хорен Байрамян в столкновении с соперником неудачно упал на газон. Судя по всему, речь идёт о повреждении плеча.

Напомним, Хорен Байрамян был признан лучшим футболистом «Ростова» по итогам ноября. В двух играх прошлого месяца против «Рубина» и «Динамо» Байрамян записал на свой счёт только три гола.

Следить за основными событиями матча между «Ростовом» и «Уфой» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Хорен Байрамян
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