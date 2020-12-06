Карпин объяснил выход Бабурина

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06 Декабря 2020, 14:03,
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».
- Матиас Норманн отбыл дисквалификацию. Предыдущий матч всю игру на его позиции провел Жигович. Готов ли Норманн всю игру провести?
- А почему нет?
- Пропущенный матч мог как-то сказаться на тонусе.
- (смеется) То есть, вы считаете, что если человек один матч не сыграл… Он не играл у нас больше месяца, когда был травмирован. Потом вышел и сыграл, в Казани была его первая игра после полуторамесячного перерыва, вышел и сыграл нормально. Сейчас говорите, что один матч не сыграл и мог потерять тонус. Это вообще никак не влияет.
- В воротах снова Егор Бабурин, при этом Сергей Песьяков уже в заявке. Как самочувствие Сергея?
- Уже лучше, но еще не на 100%. Состояние после повреждения позволяет ему быть в заявке на скамейке. Бабурин неплохо отыграл, и еще не до конца восстановился Песьяков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин