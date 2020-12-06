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«Уфа» прилетела на матч с «Ростовом» без тренера

06 Декабря 2020, 10:06,

Global Look Press

Воскресную программу семнадцатого тура чемпионата России будут открывать «Ростов» и «Уфа». Пресс-служба уфимцев сообщает, что команда прилетела в Ростов-на-Дону без своего тренера – Рашид Рахимов почувствовал недомогание в связи с повышением артериального давления.

В матче с «Ростовом» руководить «Уфой» с тренерской скамейки будет Эдуардо Докампо. Что касается Рахимова, то он вернётся к работе с командой в ближайшее время. Состояние тренера опасений не вызывает.

Матч между «Ростовом» и «Уфой» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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