«Уфа» прилетела на матч с «Ростовом» без тренера

Воскресную программу семнадцатого тура чемпионата России будут открывать «Ростов» и «Уфа». Пресс-служба уфимцев сообщает, что команда прилетела в Ростов-на-Дону без своего тренера – Рашид Рахимов почувствовал недомогание в связи с повышением артериального давления.

В матче с «Ростовом» руководить «Уфой» с тренерской скамейки будет Эдуардо Докампо. Что касается Рахимова, то он вернётся к работе с командой в ближайшее время. Состояние тренера опасений не вызывает.

Матч между «Ростовом» и «Уфой» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.