Морозов: «Думаю, результат не заставит «Уфу» долго ждать»

Защитник «Уфы» Григорий Морозов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Тамбовом» (4:0).

- Для нас игра складывалась удачно, соперник заработал удаление, и мы правильно на это среагировали, правильно расставлялись, имели хорошее владение мячом. Игра шла для нас в хорошем темпе. Думаю, что мы не много сил затратили. В эмоциональном плане нам очень нужна была победа, поэтому мы с хорошим настроением сейчас едем в Сочи, где нас ожидают футбольные условия, более благоприятные, чем здесь, поэтому едем. Будем хорошо тренироваться. Думаю, результат не заставит нас долго ждать.

- Вчера вы вышли в составе на позиции левого защитника, а доигрывали на позиции правого. В какой роли вам комфортнее играть?

- Даже задумался сам. Особой разницы нет, просто хочется больше играть.

- Вы очень много вчера подключались к атакам, отдали голевую на Владислава Камилова. Не было ощущения, что матч складывается очень легко?

- Нет, такого ощущения не было. Повторюсь, что мы полностью контролировали матч, но ощущения того, что все легко дается, не было.

- При счете 4:0 команда не останавливалась, бежала вперед, заработали пенальти. Это было желание победить как можно крупнее?

- Я думаю, что да. Мы уже в конце немного поймали азарт и хотели еще забить. Чувствовали, что можем. Думаю, что не всеми силами нужно бежать вперед, считаю, нам предстоит об этом поговорить.

- Впереди три южных выезда. Какие ожидания от предстоящих матчей?

- Для нас это будет большая проверка. Непростые соперники, тем более, игры на выезде, но нам отступать некуда, будем хорошо готовиться и играть за себя и болельщиков.