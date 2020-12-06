Тренер «Уфы» Докампо: «Будем на связи с Рахимовым, а может быть, и нет. Пока непонятно»

Тренер «Уфы» Эдуардо Докампо поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Уфе» сегодня предстоит играть без Рашида Рахимова на скамейке запасных. Как будете поддерживать связь с главным тренером, как будет выстраивать коммуникация по ходу матча и в перерыве?

- Мы работали с ним в течение всей недели, готовились к игре, вся информация есть у игроков. Думаю, что мы будем на связи, а может быть, и нет. Пока непонятно, потому что мы будем сосредоточены на том, что будет на поле.

- В предыдущем туре «Уфа» крупно победила «Тамбов», добилась долгожданной победы. Насколько в эмоциональном плане это подстегнуло команду, прибавило сил и уверенности?

- Это долгожданная была победа, конечно же для нас. Это дополнительные эмоции для игроков. Мы на этой неделе работали повеселее.