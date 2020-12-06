Карпин в перерыве говорил дольше положенного, но проиграл аутсайдеру: «Уфа» в Ростове выбралась из зоны вылета

В воскресенье 17-й тур чемпионата России открылся матчем «Ростова» и «Уфы».

«Ростов» Валерия Карпина давно устранился от европейского позора и теперь является первым преследователем лидирующего трио. Перед стартом 17-го тура ростовчане всего три балла проигрывали «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА, в более бодром состоянии подойдя к очередному матчу чемпионата. Расстояние одной победы отыграть очень легко, тем более, когда в соперниках «Уфа», да ещё и дома играешь.

Рашид Рахимов и его футболисты могут козырнуть невероятно победой со счётом 4:0 в прошлом туре, но вряд ли избиение бедствующего «Тамбова» стоит оценивать столь высоко. «Ростов, кстати, тоже четыре раза огорчил соперника неделю назад, нанеся сокрушительное поражение московскому «Динамо». Первое для Сандро Шварца в России. Хет-триком отметился Дмитрий Полоз, тоже, кстати, первым в своей карьере.

Именно Полоз и начал битву с «Уфой» опасным моментом. Тугарев получил мяч на левом краю штрафной площади и сыграл ближе к центру на Дмитрия. Тот мяч переложил и с левой ноги пробил в дальний угол, совсем немного не попав. Но «Уфа» совсем не тушевалась. Гости тут же ответили опаснейшим прострелом на Кротова, который форвард не замкнул, завалившись в борьбе с защитником. VAR проверил эпизод на возможное нарушение правил и выдал вердикт – «пенальти нет».

Далее игра продолжилась на равных, даже и скажешь, что один из фаворитов чемпионата дома принимает аутсайдера. «Уфа» первой заработала угловой удар, грамотно оборонялась и не забывала убегать в контратаки. Кстати, гости прибыли без главного тренера Рашида Рахимова (поднялось давление), командой руководил Докампо. «Ростов», конечно, играл активнее, но давление в первом тайме не ощущалось. Может поэтому Карпин так задержал команду в перерыве – минут на восемь позже соперника вышли ростовчане.

Не помогло. «Уфа» едва счёт не открыла сразу. Данченко с правого фланга подал в центр штрафной, не добрался до мяча Андрич, зато на дальней штанге замкнул Мрзляк, умудрившийся с метра пробить выше ворот. Простили хозяев. Но на 70-й минуте везение ростовчан закончилось: сработала та же схема. Данченко прострелил, Мрзляк чуть продлил полёт мяча и увёл защитника, а Комнен Андрич разобрался в эпизоде, пробив точно в «шестёрку» - 0:1.

И даже после пропущенного гола «Ростов» продолжил удивлять безвольностью. Бабурин чуть на красную карточку не нарвался, VAR проглядел его фол на Сысуеве. Хозяева абсолютно по делу уступили, ужасно сыграв против «Уфы», которая благодаря этой победе выбирается из зоны вылета.