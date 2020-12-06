«Урал» нашёл плюс после поражения 1:5 «Зениту»

Пресс-служба «Урала» решила начать утро воскресенья на мажорной ноте, пошутив по поводу субботнего матча Премьер-лиги против «Зенита», в котором команда крупно проиграла с результатом 1:5.

«Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что больше в этом сезоне РПЛ против «Зенита» играть не придётся», - говорится в сообщении «шмелей» в Twitter.

Стоит отметить, что «Урал» в трёх последних гостевых поединках чемпионата против «Зенита» непременно проигрывал крупно – 1:5, 1:7 и 1:4. В своей истории «шмели» ни разу не обыгрывали питерцев (3 ничьи, 18 поражений).