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Семак: «Счёт может ввести в заблуждение, но все понимают, насколько сложно»

05 Декабря 2020, 21:25,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (5:1).

- Мы уже много говорили, что график непростой, мы с осторожностью ждем каждого следующего матча, пытаемся проанализировать состояние игроков или тех, кто еще не готов, дать им какое-то время. Сегодня неплохо начали, создавали моменты, смогли забить достаточно много, это радует. В той же Туле мы тоже создавали много, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше. Конечно, я рад и поздравляю с важной и непростой победой, хотя счет может ввести в заблуждение, но все понимают, насколько сложно. Но ребята молодцы сегодня, заслужили победу.

- Тренеры вратарей говорят, что если вратарь не ошибается результативно, а вам не забивают голы, то менять их не надо. С чем связан выход Лунёва?

- Это совместное решение, окончательное решение, конечно, принимаю я. Что касается выхода Лунёва, мы должны и ему давать практику для того, чтобы он набирал форму. К Мише Кержакову абсолютно нет никаких вопросов и претензий. Единственное, что меня беспокоили - небольшое выгорание, потому что он играет очень и очень много. Это единственный игрок, который вообще выходит без замен. Естественно, в какой-то момент ему надо дать небольшую передышку. Именно этим было вызвано мое решение, также как и по Ерохину и Кузяеву, которые чуть-чуть подустали, потому что играли очень много. По манере игры они отдают в каждом матче много сил, у них высокая интенсивность на поле. Дали возможность на тех позициях, где мы можем заменить кого-то, естественно, воспользовались ситуацией.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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