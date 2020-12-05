​Дзюба выведет «Зенит» на матч с «Уралом» с капитанской повязкой

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05 Декабря 2020, 17:53,
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В субботу вечером в рамках семнадцатого тура российской Премьер-лиги сразятся «Зенит» и «Урал». Главный тренер питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав таких исполнителей:
Лунёв, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Малком, Дриусси, Азмун, Дзюба (капитан).
Следить за ходом поединка между «Зенитом» и «Уралом» во всех деталях можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени.
Напомним, перед началом тура «Зенит» входит в тройку лидером российской Премьер-лиги вместе с ЦСКА и «Спартаком».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Урал, Артём Дзюба
C ним теперь в клубе в перчатках здороваются видимо...
Дрочер-капитан ! Забавно.