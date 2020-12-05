​Дзюба выведет «Зенит» на матч с «Уралом» с капитанской повязкой

В субботу вечером в рамках семнадцатого тура российской Премьер-лиги сразятся «Зенит» и «Урал». Главный тренер питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав таких исполнителей:

Лунёв, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Малком, Дриусси, Азмун, Дзюба (капитан).

Следить за ходом поединка между «Зенитом» и «Уралом» во всех деталях можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени.

Напомним, перед началом тура «Зенит» входит в тройку лидером российской Премьер-лиги вместе с ЦСКА и «Спартаком».