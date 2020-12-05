Семак: «Сами понимаете, насколько сложно Малкому приходится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Уралом» (5:1) дал оценку игре Малкома.

- Вы перед матчем говорили, что «Урал» стал гораздо лучше защищаться, чем было раньше. Что произошло сегодня в игре «Урала», потому что раньше они столько не пропускали?

- Сложно. Я могу говорить о своей команде, что создавали моменты, а для этого нужно постараться, сегодня ребята старались. Может в первые минуты не так уверенно смотрелись с точки зрения реализации и нацеленности на ворота. Забив первый гол, раскрепостились и заиграли по-другому. Наверное, это день, когда все благоприятно сложилось для нас и не все для «Урала». Такие дни бывают, сегодня мы были просто сильнее.

- Малком сегодня в основном действовал в подыгрыше и сам мало обострял. Он должен так играть, или ждете от него более активных действий?

- Мы ждем от всех игроков максимальной пользы для команды. В том качестве, в котором он сегодня действовал, это хорошо для команды. Конечно, мы бы хотели, чтобы он забивал, брал больше на себя, потому что у него есть эти качества, больше бил, потому что у него есть эти качества, есть такая возможность и удар. Понятно, что окончательно обрести уверенность можно, если играть больше. Сами понимаете, насколько сложно ему приходится, исходя из того, что он очень много пропустил по травмам. Набирает форму, я за него рад, он сегодня сыграл очень хорошую игру и в Туле тоже. Нужно прибавлять, забивать, тогда уверенность придет, и он будет играть еще лучше, чего мы все очень хотим.