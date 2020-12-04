Ловчев: «На наших глазах «Зенит» буквально разваливается»

Бывший футболист Евгений Ловчев видит вину главного тренера Сергея Семака в последних результатах чемпионов России.

- Тренер точно ответственен за то, что на наших глазах «Зенит» буквально разваливается. А ведь в его команде собраны мастера. Ну, кто скажет, что Азмун, Дзюба, Ракицкий, Ловрен или Малком - не мастера?! - заявил Ловчев «Советскому спорту».

Евгений Ловчев также добавил, что в стане питерской команды есть проблемы внутри команды, потому что очень качественные футболисты не могут демонстрировать свой истинный уровень.

После 16 туров «Зенит» набрал 32 очка и вместе с ЦСКА и «Спартаком» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги.