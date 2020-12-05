«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле...

Питерский «Зенит» на своём поле принимал екатеринбургский «Урал» в рамках 17-го тура РПЛ.

Мощнейшей критике подвергся «Зенит» за безвольное выступление в Лиге чемпионов. Мощнейшей, но заслуженной. Атмосфера перед матчем против «Урала» наверняка царила ужасающая. И сколько бы Сергей Семак не прикрывался назначенным пенальти, травмами, «слабыми» трансферами, сложно отрицать, что «Зенит» проваливается из матча в матч. Уже не только в Европе, сложно даются победы и в РПЛ.

По традиции, после еврокубковых матчей – «гранды» российского футбола оступаются. «Зенит» так два раза подряд сыграл вничью («Ахмат» и «Арсенал» притормозили чемпиона), однако к 17-й туру подошёл лидером чемпионата. «Урал» Юрия Матвеева имел время подготовиться, последние пять матчей «шмели» провели в недельном цикле и результатов добились очень приличных – две победы и три ничьи.

Семак удивил составом, усадив на лавку Кержакова, Ерохина и Кузяева, на острие атаки Артёма Дзюбу окружали легионеры – Малком, Дриусси, Азмун. А затем настало время удивлений уже от самого «Зенита». Малком собрал троих соперников и покатил на Сутормина, Алексей вывернул классный кросс на линию вратарской, откуда точно пробил Сердар Азмун – 1:0. Есть быстрый гол.

Дубль иранский нападающий оформил спустя пять минут. В чужой штрафной площади Сердар разыграл «двоечку» с Артёмом Дзюбой и точно пробил под штангу. Помазун очень старался, но дотянуться не сумел.

На исходе получаса «Зенит» разгром оформил. Вновь сыграла пара Азмун – Дзюба. Сердара в штрафной площади взял на бедро Золотов, после чего Артём реализовал пенальти – 3:0. Разгром за полчаса. Это вам не «Брюгге», и не Лига чемпионов.

Совсем плохо для «Урала» развернулось всё перед свистком на перерыв. Угловой у ворот «Зенита» трансформировался в быструю контратаку питерцев. Дзюба на дуге штрафной площади нашёл Дугласа Сантоса, тот разыграл «стеночку» с Азмуном и пробил метров с десяти точно в уголок – 4:0.

После перерыва «Зенит» заиграл чуть проще, а «Урал» сподобился наконец-то на опасный удар. Алексей Евсеев, который появился только во втором тайме, смачно пробил с дальней дистанции. Лунёв с трудом дотянулся до сферы, направив её в перекладину и на угловой в итоге. Питерцы на это ответили двумя опаснейшими ударами из центра штрафной площади. Сначала с разворота пальнул Сердар Азмун, а затем Александр Ерохин бил без помех после передачи Малкома. На счастье «Урала» оба опаснейших удара пролетели мимо створа.

На пятый гол гости всё-таки устроились. Малком заработал пенальти, попав под фол Чингиза Магомадова, а Дзюба подарил Азмуну шанс на хет-трик. Сердар чётко пробил с «точки», отправив мяч под штангу, Помазун дёрнулся в противоположном направлении.

Но и это не всё. «Урал» сподобился-таки на гол престижа: Бикфалви обокрал Дугласа и своим навесом обнажил ошибку Лунёва на выходе, Шаболин просто пробил по пустому створу с трёх метров – 5:1.

Разгром «Урала» позволил «Зениту» чуть отодвинуть отрицательные эмоции от унижений в Лиге чемпионов и вскочить на первую строчку РПЛ, знатно подправив разницу мячей.