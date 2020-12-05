«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле...

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05 Декабря 2020, 20:52,
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Питерский «Зенит» на своём поле принимал екатеринбургский «Урал» в рамках 17-го тура РПЛ.
|(1:0) Азмун Сердар 17'
|(2:0) Азмун Сердар 22'
|(3:0) Дзюба Артём 30'
|(4:0) Дуглас Сантос 44'
|(5:0) Азмун Сердар 76'
|82' Шаболин Артём (5:1)
Мощнейшей критике подвергся «Зенит» за безвольное выступление в Лиге чемпионов. Мощнейшей, но заслуженной. Атмосфера перед матчем против «Урала» наверняка царила ужасающая. И сколько бы Сергей Семак не прикрывался назначенным пенальти, травмами, «слабыми» трансферами, сложно отрицать, что «Зенит» проваливается из матча в матч. Уже не только в Европе, сложно даются победы и в РПЛ.
По традиции, после еврокубковых матчей – «гранды» российского футбола оступаются. «Зенит» так два раза подряд сыграл вничью («Ахмат» и «Арсенал» притормозили чемпиона), однако к 17-й туру подошёл лидером чемпионата. «Урал» Юрия Матвеева имел время подготовиться, последние пять матчей «шмели» провели в недельном цикле и результатов добились очень приличных – две победы и три ничьи.
Семак удивил составом, усадив на лавку Кержакова, Ерохина и Кузяева, на острие атаки Артёма Дзюбу окружали легионеры – Малком, Дриусси, Азмун. А затем настало время удивлений уже от самого «Зенита». Малком собрал троих соперников и покатил на Сутормина, Алексей вывернул классный кросс на линию вратарской, откуда точно пробил Сердар Азмун – 1:0. Есть быстрый гол.
Дубль иранский нападающий оформил спустя пять минут. В чужой штрафной площади Сердар разыграл «двоечку» с Артёмом Дзюбой и точно пробил под штангу. Помазун очень старался, но дотянуться не сумел.
На исходе получаса «Зенит» разгром оформил. Вновь сыграла пара Азмун – Дзюба. Сердара в штрафной площади взял на бедро Золотов, после чего Артём реализовал пенальти – 3:0. Разгром за полчаса. Это вам не «Брюгге», и не Лига чемпионов.
Совсем плохо для «Урала» развернулось всё перед свистком на перерыв. Угловой у ворот «Зенита» трансформировался в быструю контратаку питерцев. Дзюба на дуге штрафной площади нашёл Дугласа Сантоса, тот разыграл «стеночку» с Азмуном и пробил метров с десяти точно в уголок – 4:0.
После перерыва «Зенит» заиграл чуть проще, а «Урал» сподобился наконец-то на опасный удар. Алексей Евсеев, который появился только во втором тайме, смачно пробил с дальней дистанции. Лунёв с трудом дотянулся до сферы, направив её в перекладину и на угловой в итоге. Питерцы на это ответили двумя опаснейшими ударами из центра штрафной площади. Сначала с разворота пальнул Сердар Азмун, а затем Александр Ерохин бил без помех после передачи Малкома. На счастье «Урала» оба опаснейших удара пролетели мимо створа.
На пятый гол гости всё-таки устроились. Малком заработал пенальти, попав под фол Чингиза Магомадова, а Дзюба подарил Азмуну шанс на хет-трик. Сердар чётко пробил с «точки», отправив мяч под штангу, Помазун дёрнулся в противоположном направлении.
Но и это не всё. «Урал» сподобился-таки на гол престижа: Бикфалви обокрал Дугласа и своим навесом обнажил ошибку Лунёва на выходе, Шаболин просто пробил по пустому створу с трёх метров – 5:1.
Разгром «Урала» позволил «Зениту» чуть отодвинуть отрицательные эмоции от унижений в Лиге чемпионов и вскочить на первую строчку РПЛ, знатно подправив разницу мячей.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Зенит, Урал
Это вам не «Брюгге», и не Лига чемпионов." Заголовок - забавный) а вот тут устами Ивана глаголет, увы, истина.
Подсластили пилюлю только и всего. Ну заголовок конечно бредовый. Это пятно останется очень на долго и до реабилитации далеко.
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле...
Прочитал я вот это и грустно как-то стало, коллеги.
Иван Терентьев, вы это серьёзно? Вы вообще подумали, что написали?
Будь я Спиритом, Диманом или Спамом и болелой Спартака придачу может я и воспринял бы это как реабилитацию))
Хотел написать, что два сапога пара. Ан нет, их же - сапог во главе таблицы аж три. Вот и пусть решают меж собой - короли местного микрорайона, кто из них в нашем росфут болоте круче. И кому в следующем сезоне черед позориться в Лиге Чемпионов, а кому- в ЛЕ. Хотя наш местный гуру -Кубань, конечно же, одобряет столь высокий класс наших грандофф.
Ай, шоб я так жил. Уважаемый автор, вы всерьез таки полагаете шо ето реабилитация?)) // Страшен он - уровень средних команд нашего могучего чемпионата)
согласен .
Уровень Урала ниже плинтуса и победа сегодня над ним абсолютно ничего не значит и не может поменять оценку общей ситуации в Зените .
Наконец то увидел чемпионскую игру - ой нелегко будет Спартаку и остальным!))) 5:1 - космос невообразимый!
;)
Да уж реабилитация... Прям сезон спасен...
Эх,рано лч для Зенита закончилась, сейчас он бы всех порвал.......
5-1 не так ярко конечно как спартак...))) Ну тут Зениту далеко до спартака...))) А если серьезно, Урал слишком много позволял Зениту... Уже и победы не радуют. С ПОБЕДОЙ!!!