Вылет из еврокубков как доказательство провальной стратегии «Зенита»

«Зенит» в среду пытался спастись от позора в Лиге чемпионов. Для этого питерцам в гостях надо было во что бы то ни стало обыграть «Брюгге». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о матче, прошедшем в Бельгии.

«Зенит» мечтал о попадании в плей-офф Лиги чемпионов, однако за тур до конца группового турнира мог лишиться шансов даже на попадание в Лигу Европы. Более того, питерцам надо приложить серьёзные усилия, чтобы суметь взобраться на третье место. Для этого «Зениту» необходимо было любой ценой победить в Бельгии, что было не совсем простой задачей.

Собственно, «Зенит» и не смог выиграть. Даже добиться ничьей питерцы не смогли. Как итог – подопечные Сергея Семака вылетели из еврокубков уже после пяти матчей Лиги чемпионов. А ведь столько было разговоров, что в этом сезоне впервые российская команда сыграет последний тур дома! И вот ирония – этот самый последний тур для питерцев ничего не будет значить.

«Зенит» играл после «Краснодара», что ещё больше смазало впечатление от выступления питерского клуба. Южане двумя часами ранее бились с «Ренном», был виден азарт и желание. «Зенит» же в Бельгии выглядел каким-то апатичным, будто добиваться победы в планы гостей не входило.

Кончено, проще всего говорить о кадровых сложностях «Зенита». Однако гол «Брюгге» в этом смысле получился символичным. В стартовом составе «Зенита» вынужденно с первых минут вышел молодой защитник Данила Прохин. Именно он и ошибся, когда после прострела выкатил мяч в центр собственной штрафной на молодого нападающего «Брюгге» Шарля де Кетеларе, который не промахнулся. При этом понятно, почему один ошибается, а второй уверенно разбирается. Для Прохина выход в Лиге чемпионов был вынужденным, у него опыта на таком уровне нет. А вот де Кетеларе уже привык действовать на таком уровне.

Нынешняя Лига чемпионов слишком наглядно показала, насколько неправильный путь выбрал «Зенит» в плане комплектования команды. «Боруссия» покупает молодых игроков, «Лацио» вообще активно их берёт в аренду, «Брюггге» — воспитывает. «Зенит» же раз за разом тратит деньги на каких-то средних игроков, от которых сильнее не становится.

Теперь «Зенит» без еврокубков сможет сконцентрироваться на борьбе в Премьер-лиге, чтобы получить путёвку в Лигу чемпионов, а дальше всё по кругу. К сожалению, для питерцев главный еврокубок уже стал просто бизнесом – надо сюда попасть, чтобы получить деньги, а говорить о каком-то результате не приходится.

Можно уволить Сергея Семака и позвать дорогостоящего тренера. Можно купить очередного южноамериканца, выложив за него пару десятков миллионов евро. Надо точно не забыть подписать возрастного центрального защитника, который не будет успевать. Вот только всё это далеко от шагов, необходимых для достижения результата. Стратегия клуба, если её вообще можно так назвать, очень наглядно проваливается второй год подряд. Она не помогает даже в борьбе за третье место в группе Лиги чемпионов, а ведь «Зенит» мечтает о чём-то большем…

Андрей Центров