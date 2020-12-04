37-летний Жирков - лучший игрок месяца в «Зените»

Защитник Юрий Жирков стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре 2020 года. 37-летний ветеран провел четыре матча в Премьер-лиге и два - в Лиге чемпионов, отметившись голевой передачей. В прошлом месяце он также провел юбилейный сотый матч в составе сборной России.

Напомним, что Жирков проводит четвертый год в Санкт-Петербурге после перехода из «Динамо». В текущем сезоне в его активе 15 официальный матчей за клуб и два ассиста. Контракт защитника рассчитан до лета 2021 года.

«Зенит» наряду с ЦСКА и «Спартаком» лидирует в чемпионате России, а следующий матч проведет в субботу против «Урала». Начало встречи в 19:00.