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37-летний Жирков - лучший игрок месяца в «Зените»

04 Декабря 2020, 20:11,

ФК "Краснодар"

Защитник Юрий Жирков стал лучшим игроком «Зенита» в ноябре 2020 года. 37-летний ветеран провел четыре матча в Премьер-лиге и два - в Лиге чемпионов, отметившись голевой передачей. В прошлом месяце он также провел юбилейный сотый матч в составе сборной России.

Напомним, что Жирков проводит четвертый год в Санкт-Петербурге после перехода из «Динамо». В текущем сезоне в его активе 15 официальный матчей за клуб и два ассиста. Контракт защитника рассчитан до лета 2021 года.

«Зенит» наряду с ЦСКА и «Спартаком» лидирует в чемпионате России, а следующий матч проведет в субботу против «Урала». Начало встречи в 19:00.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Юрий Жирков
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