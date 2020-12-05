Это вам не Лига чемпионов: Кто позволил «Зениту» деклассировать «Урал» в матче РПЛ

Оценки футболистам Сергея Семака

Отвели душу игроки питерского «Зенита» на екатеринбургском «Урале». Вообще, «шмели» постоянный клиент чемпиона: две последние встречи в Санкт-Петербурге завершились со счётом 7:1 (в марте 2020-го) и 4:1. После 0:3 в Брюгге футболисты Сергея Семака устроили «Уралу» очередной разгром, теперь итог 5:1. Скоро «шмели» перестанут прилетать в Санкт-Петербург, соглашаясь на технические 0:3.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 23:13, в створ - 13:4, угловые – 6:10. Кто же стал главным творцом разгрома? Выделим пятерых, «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АНДРЕЙ ЛУНЁВ – 6,0. Хорошо вернулся Лунёв, акробатично парируя редкие выпады «Урала». Не позволил отличиться Евсееву плотным ударом под перекладину, парировал опасный выстрел Бикфалви. Итого – три сейва. Вот только на выходе ошибся, на пару с Дугласом привезя гол и занизив себе оценку.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 6,5. Довольно спокойный матч для центра обороны «Зенита», сверхусилий не потребовалось. Ярослав сегодня больше играл на выход из обороны, поставив своеобразный рекорд. 41 передача выполнена, 41 передача досталась адресату, 10 из которых выполнены на дальнюю дистанцию.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 6,5. Три верховых единоборства из трёх выиграл Чистяков, хотя в соперниках Павел Погребняк. Иной раз слишком пассивно Дмитрий сопровождал форварда и позволял пробить. Но при этом два удара сблокировал, два перехвата совершил.

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 7,5. Ветеран «Зенит» один выиграл фланг у Егорычева и Кулакова, показав мастер-класс уральцам. Сразу же начал обострять ситуацию справа кроссами на Дзюбу, итого выполнив три ключевые передачи. При этом, хоть что-то создать «шмелям» на своём краю он не позволил.

ДУГЛАС САНТОС – 7,0. Глупейшая ошибка на финише матча знатно занизила оценку Дугласу. Пойти в дриблинг и подарить гол престижа «Уралу» - обидно. В остальное время Дуглас по привычке был хорош. Соорудил шикарный гол с Азмуном в контратаке, собрал четыре отбора и три перехвата.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 8,0. Сутормин с Малкомом на правом краю просто измочалили «Урал». Алексей начал матч эффектным ассистом на Сердара Азмуна, а продолжил уверенной игрой в обороне и своевременными подключениями. Всего у Сутормина три обостряющей подачи и семь выигранных единоборств из восьми.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 6,5. Мишкич и Йовичич практически без сопротивления отдали центр поля, что подарило лёгкий матч Оздоеву. Магомед отдал восемь точных диагоналей за восемь попыток, дважды придавал атакам решающее ускорение, но слишком вперёд не рвался.

МАЛКОМ – 8,5. Больше всего свободы от уральцев получил Малком. Бразилец в протоколе отметился только заработанным пенальти, но мяч он двигал сегодня лучше всех. Если бы в футболе отмечали предголевые передачи как хоккее, то Малком был бы записан в каждой голевой атаке. Все четыре попытки пойти в дриблинг бразилец завершил обыгрышем соперника.

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ – 5,5. Потерялся на левом краю Дриусси, часто отыгрывая за Жиркова или Дугласа в обороне. В итоге в комбинационной игре «Зенита» Себу не заметили (только интересный пас на Азмуна перед заменой), не было помощи и сзади. Блеклый матч аргентинца Сергей Семак завершил на 59-й минуте.

СЕРДАР АЗМУН – 9,0. Некоторые сайты, специализирующиеся на футбольной статистике, поставили Азмуну за матч против «Урала» максимальную оценку – 10. Четыре удара в створ ворот, три гола, заработанный пенальти и ассист – есть за что, стоит отметить. Но мы всё-таки будем чуть более критичны, всё-таки «Урал» сегодня позволил «Зениту» слишком многое.

АРТЁМ ДЗЮБА – 7,5. Дзюба за час игры сделал гол+ассист, что гораздо скромнее Азмуна, но тоже хорош. Постоянно на острие, мячи цепляет, воротам угрожает. Правда, Помазун сделал Артёма главным клиентом, отразив четыре его удара. Только с пенальти Дзюба смог переиграть голкипера.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – 5,0. Сложно в таком матче получить отрицательную оценку, но у Ерохина получилось. Два супершанса партнёры создали для Александра, однако он каждый раз умудрялся мазать из центра штрафной площади. Положительный момент – пас пяткой на Малкома.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ - б/о.

ВЕНДЕЛ - б/о.

СТАНИСЛАВ КРАПУХИН - б/о.