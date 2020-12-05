Семак: «Самое важное было выбраться из той ситуации, в которую мы попали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Уралом» (5:1) отметил важность победы после неудач в Лиге чемпионов.

- Не было ли мысли раньше выпустить молодых игроков?

- Была, конечно, она всегда бывает. Но что касается того же Крапухина, выпустили, потому что все же в Лиге чемпионов у нас он не заявлен. Не выпустили раньше, потому что хотели, чтобы Сердар сделал хет-трик, он был близок к этому. По поводу Мусаева и Шамкина, они выходили в матчах Лиги чемпионов. Естественно, прежде чем кого-то выпускать, думаем, для кого сейчас более важно, потому что у нас еще три матча. Нам важны те игроки, на которых мы в первую очередь рассчитываем. Молодые ребята еще получат долю игровой практики, я в этом не сомневаюсь.

- Прошло несколько дней. Как команда отреагировала на вылет из еврокубков? С точки зрения психологии в каком она состоянии? Изменилась ли она вообще?

- Проигрывать всегда неприятно, а, тем более, крупно проигрывать. Конечно, мы хотели добиться большего. Если брать первые домашние матчи, они внесли некий вектор в наши неудачные выступления. Дальше наложились другие проблемы. В любом случае результат, который нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Для нас самое важное было выбраться из той ситуации, в которую мы попали, и психологическую, и функциональную. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята молодцы и сегодня с этой задачей справились.