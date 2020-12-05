Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Семак: «Самое важное было выбраться из той ситуации, в которую мы попали»

05 Декабря 2020, 21:44,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Уралом» (5:1) отметил важность победы после неудач в Лиге чемпионов.

- Не было ли мысли раньше выпустить молодых игроков?

- Была, конечно, она всегда бывает. Но что касается того же Крапухина, выпустили, потому что все же в Лиге чемпионов у нас он не заявлен. Не выпустили раньше, потому что хотели, чтобы Сердар сделал хет-трик, он был близок к этому. По поводу Мусаева и Шамкина, они выходили в матчах Лиги чемпионов. Естественно, прежде чем кого-то выпускать, думаем, для кого сейчас более важно, потому что у нас еще три матча. Нам важны те игроки, на которых мы в первую очередь рассчитываем. Молодые ребята еще получат долю игровой практики, я в этом не сомневаюсь.

- Прошло несколько дней. Как команда отреагировала на вылет из еврокубков? С точки зрения психологии в каком она состоянии? Изменилась ли она вообще?

- Проигрывать всегда неприятно, а, тем более, крупно проигрывать. Конечно, мы хотели добиться большего. Если брать первые домашние матчи, они внесли некий вектор в наши неудачные выступления. Дальше наложились другие проблемы. В любом случае результат, который нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Для нас самое важное было выбраться из той ситуации, в которую мы попали, и психологическую, и функциональную. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята молодцы и сегодня с этой задачей справились.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола