В среду «Ахмат» и «Динамо» проводят матч в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Уже в средине первого тайма замена понадобилась полузащитник московской команды Вячеславу Грулёву.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Вячеслав Грулёв получил перелом ключицы. В ближайшие часы наверняка клуб даст более подробный комментарий о состоянии своего футболиста.

Следить за ходом матча между «Ахматом» и «Динамо» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. Грозненская команда уже успела организовать два забитых гола.