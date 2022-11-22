​«Динамо» развеяло слухи о Смолове

Накануне в прессе появилась информация о том, что нападающий Фёдор Смолов может больше не сыграть за «Динамо» в 2022 году. Сообщалось, что футболист не тренируется с командой из-за высокой температуры.

Пресс-служба «Динамо» развеяла слухи о Смолове, опубликовав фотографию, на которой форвард тренируется.

«Не читайте перед игрой различных газет», - говорится в сообщении «бело-голубых».

«Вчера у этого футболиста была высочайшая температура, а сегодня он провёл предыгровую тренировку. Респектище таким пацанам», - добавили «динамовцы» с долей иронии.

В среду, 23 ноября, «Динамо» проведёт гостевой кубковый матч против «Ахмата». Игра стартует в 16:00 по московскому времени.