​Смолов может больше не сыграть за «Динамо» в 2022 году

Нападающий Фёдор Смолов пропустил последние тренировки «Динамо» из-за поднявшейся температуры. Болезнь может помешать 32-летнему футболисту сыграть в двух оставшихся матчах «бело-голубых» в 2022 календарном году. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

23 ноября «Динамо» сыграет против «Ахмата», а 27 ноября – против «Оренбурга». Это будут матчи группового этапа Фонбет Кубка России.

В сезоне 2022/2023 Фёдор Смолов провёл за «Динамо» 18 матчей. В них нападающий московской команды записал на свой счёт 9 голов.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице.