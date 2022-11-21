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Кубок России

​Смолов может больше не сыграть за «Динамо» в 2022 году

21 Ноября 2022 • 16:12 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
23.11 16:00

Нападающий Фёдор Смолов пропустил последние тренировки «Динамо» из-за поднявшейся температуры. Болезнь может помешать 32-летнему футболисту сыграть в двух оставшихся матчах «бело-голубых» в 2022 календарном году. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

23 ноября «Динамо» сыграет против «Ахмата», а 27 ноября – против «Оренбурга». Это будут матчи группового этапа Фонбет Кубка России.

В сезоне 2022/2023 Фёдор Смолов провёл за «Динамо» 18 матчей. В них нападающий московской команды записал на свой счёт 9 голов.  

Добавим, что после первой части чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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