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Кубок России

Норманн сможет сыграть в матчах Фонбет Кубка России

17 Ноября 2022 • 14:54 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
23.11 16:00

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн вернулся в общую группу. Напомним, 26-летний хавбек не играл с 8 октября из-за полученной травмы левого плеча.  

«Матиас Норманн будет готовиться в общей группе к кубковым матчам с «Ахматом» и «Оренбургом», — приводит слова представителя «Динамо» Sport24.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Стоит напомнить, что права на Норманна принадлежат «Ростову».

В игре пятого тура Фонбет Кубка России «бело-голубые» встретятся с «Ахматом», матч состоится 23 ноября в 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн
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