Даса: У «Динамо» хорошие шансы выиграть Кубок России

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением об итогах первой части сезона в РПЛ и шансах команды на победу в Фонбет Кубке России.

«Для «Динамо» первая часть сезона сложилась нормально, но у нас впереди еще кубковые матчи, поэтому мы не расслабляемся. Думаю, мы в некоторых матчах все же недобрали очки, но ничего страшного», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

Футболист отметил, что команда будет хорошо готова к весеннему отрезку, у «Динамо» есть все шансы на борьбу за Кубок России. Помимо этого, игрок рассказал, что Россия является самой холодной страной, в которой он играл.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 11 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.