Йоканович: «Мы поплатились сполна за плохое начало матча»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с грозненским «Ахматом» (1:2).

Специалист считает, что клуб из Чеченской Республики сумел добиться положительного для себя результата в этом поединке по праву. Наставник московской команды сказал, что «Ахмат» демонстрировал великолепный футбол в первой половине игры, со стороны «Динамо» же было зафиксировано большое количество ошибок.

«Бело-голубые» по-настоящему вошли в игру только спустя час с момента стартового свистка, считает Йоканович.

Несмотря на то, что во втором тайме у «Динамо» получалось создавать много возможностей для взятия ворот, а также удалось отыграть один мяч, всего этого не хватило для того, чтобы свести итоговый результат хотя бы к ничьей, добавил тренер.

«Мы поплатились сполна за плохое начало матча. Конечно, мы разочарованы таким результатом», - цитирует Йокановича пресс-служба клуба.