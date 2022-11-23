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Кубок России

​«Динамо» озвучило состав на матч с «Ахматом»

23 Ноября 2022 • 15:29 Комментировать
Ахмат
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

В среду «Динамо» проведёт гостевой матч против «Ахмата» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Главный тренер московской команды Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лещук, Даса, Маричаль, Сазонов, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян, Макаров, Грулёв, Тюкавин.

Нападающий Фёдор Смолов остался в запасе. Накануне появлялась информация о том, что он может пропустить кубковую игру с «Ахматом» из-за болезни.

Стартовый свисток футболисты «Ахмата» и «Динамо» услышат в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.

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АХМАТ ДИНАМО МОСКВА
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