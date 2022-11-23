​«Динамо» озвучило состав на матч с «Ахматом»

В среду «Динамо» проведёт гостевой матч против «Ахмата» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Главный тренер московской команды Славиша Йоканович принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лещук, Даса, Маричаль, Сазонов, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян, Макаров, Грулёв, Тюкавин.

Нападающий Фёдор Смолов остался в запасе. Накануне появлялась информация о том, что он может пропустить кубковую игру с «Ахматом» из-за болезни.

Стартовый свисток футболисты «Ахмата» и «Динамо» услышат в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.