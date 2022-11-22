​Норманн не поможет «Динамо» в 2022 году

В 2022 году «Динамо» осталось провести два кубковых матча – против «Ахмата» (23 ноября) и против «Оренбурга» (27 ноября). Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московской команде в этих играх из-за травмы не поможет полузащитник Матиас Норманн.

Напомним, что Матиас Норманн стал самым подешевевшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам последней переоценки. Норвежец потерял 2,5 миллиона евро в своей оценочной стоимости.

На текущий момент «Динамо» в своей группе Фонбет Кубка России занимает первое место с 7 очками. Впрочем, ситуация плотная – «Ахмат» и «Ростов» имеют по 6 баллов, а «Оренбург» - 5.