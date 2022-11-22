​Паршивлюк не сыграет с «Ахматом»

Сергей Паршивлюк не сыграет за «Динамо» в кубковом матче против «Ахмата», который пройдёт в среду вечером. Об этом на своих страницах рассказывает sport24. Причина, по которой 33-летний защитник не появится на поле, не называется.

Матч между «Ахматом» и «Динамо» в рамках пятого тура групповой стадии Фонбет Кубка России стартует 23 ноября в 16:00 по московскому времени.

На текущий момент ситуация в этой группе плотная: «Динамо» имеет в своём активе 7 очков, «Ахмат» и «Ростов» - по 6 очков, а «Оренбург» - 5 очков.

Добавим, что действующий контракт Сергея Паршивлюка с «Динамо» истекает в конце текущего сезона.