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Кубок России

«Ахмат» обыграл «Динамо» на запасном стадионе и возглавил группу С Кубка России

23 Ноября 2022 • 17:54 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

«Ахмат» принимал московское «Динамо» в матче Кубка России по футболу.

Протокол игры  
Ахмат2:1Динамо Москва
(1:0) Конате Мохамед II17'  
(2:0) Садулаев Лечи42'  
  58'Кутицкий Александр (2:1)
Шелия ГиоргиБогосавац МирославСемёнов Андрей ИгоревичШвец Антон 84' (Журавлёв Юрий ( 84') Уциев Ризван  50'Бериша Бернард 73' (Ильин Владимир ( 73') Олейников ИванТимофеев АртёмТрошечкин АлександрКонате Мохамед II 73' (Карапузов Владислав ( 73') Садулаев Лечи 66' (Харин Евгений ( 66')
Запасные: Иналкаев АбубакарТашаев РизванФольмер КириллЯкуев МагомедАльсултанов Имран
Лещук ИгорьДаса Элазар 60' (Гладышев Ярослав ( 60') Маричаль Перес НиколасСазонов Саба  85'Скопинцев ДмитрийФомин ДаниилГрулёв Вячеслав 27' (Лесовой Даниил ( 27') Кутицкий АлександрМакаров Денис 60' (Лаксальт Диего ( 60') Тюкавин Константин 74' (Смолов Фёдор ( 74') Захарян Арсен  40' 73' (Гагнидзе Лука ( 73')
Запасные: Будачёв ИванБессмертный СтаниславАлександров МаксимЗазвонкин ИванШунин Антон
23 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

На время чемпионата мира российские команды будто решили не филонить и на Кубок России выставили сильнейшие составы. По крайней мере, так поступили «Ахмат» и «Динамо», схлестнувшиеся в пятом туре. Уциев, Бериша, Садулаев, Швец и Тимофеев у грозненцев, Фомин, Захарян, Макаров у «Динамо», ещё на скамейке запасных Шунин со Смоловым. Вот только все эти звёзды вышли не на «Ахмат Арену», матч проходил на запасном поле грозненцев – стадионе имени Билимханова.

И провели его лучше, что логичнее, как раз грозненцы. Вообще первый тайм получился довольно блеклым, малособытийным, даже скучным. Команды своими силами почти ничего не создавали, но даже такого темпа хватило для двух забитых мячей. Оба раза отличился «Ахмат», и в обоих случаях ошиблись игроки «Динамо».

Первый гол вообще стал комедией ошибок. Сазонов с хирургической точностью пнул мячом в Кутицкого, отыграв всю команду и создав момент для Конате. После рикошета Мохамед в касание вколотил мяч под перекладину – 1:0. Далее случилась очень неприятная травма у Грулёва. Вячеслав с подозрением на перелом ключицы покинул поле сразу в машине скорой помощи. На поле появился Лесовой, но ничего толком не изменил.

Зато Лечи Садулаев, вдохновлённый нахождением в сборной России, сам придумал пенальти, поймав ну очень опрометчивый подкат Маричаля, а затем сам же его реализовал – 2:0. При такой игре перевес в два мяча казался чем-то монументальным. Но у «Динамо» получилось вернуть интригу. На 57-й минуте возникла суматоха после подачи от угла поля. Первый удар сблокировал защитник, но мяч оказался в ногах у Кутицкого, который и прошил Шелию – 2:1.

В концовке «Динамо» разыгралось и доставило массу неприятных моментов хозяйским болельщикам, однако с точностью у Ярослава Гладышева были большие проблемы. Сначала он из пределов штрафной площади запулил в перекладину, а затем загубил чистый выход один на один, неудачно обработав мяч после передачи Фёдора Смолова. Счёт так и остался прежним.

После победы «Ахмат» взобрался сразу на первую строчку своей группы Кубка России. А ситуация позади максимально запутана: «Оренбург» проигрывает грозненцам один балл, «Динамо» - два, «Ростов» - три.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ахмат
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