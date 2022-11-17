Семак: «Хороший кубковый матч»

Питерский «Зенит» одолел в матче Фонбет Кубка России воронежский «Факел», забив тому два безответных мяча на выезде. Первый из них стал 400-м для команды с момента, когда нынешний наставник клуба Сергей Семак принял команду. Наставник питерского клуба прокомментировал успех своих подопечных.

- Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч. Обе команды сегодня хотели победить. Для нас важно было продолжить бороться за Путь РПЛ, - цитирует специалиста официальный сайт питерского клуба.

Питерский «Зенит» четырежды выигрывал в Кубке России, в последний раз это случилось в 2020 году.