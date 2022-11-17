Лепёхин: Поражение от «Ахмата» пошло «Зениту» на пользу

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Факелом» (2:0) в матче 5-го тура Фонбет Кубка России.

«Результат, в принципе, был прогнозируем. Думаю, что осечка, которую «Зенит» недавно допустил в матче с «Ахматом», пошла на пользу футболистам», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, в ближайшее время у «Зенита» не должно возникнуть проблем с мотивацией, но после серии победных матчей снова может случиться осечка.

В шестом туре группового этапа Фонбет Кубка России «сине-бело-голубые» примут «Спартак», игра состоится 27 ноября.