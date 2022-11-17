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Кубок России

Пятибратов: «Расстроены результатом, но сыграли хорошо»

17 Ноября 2022 • 07:45 Комментировать
Факел
0:2
Зенит
окончен

Питерский «Зенит» одолел в матче Фонбет Кубка России воронежский «Факел», забив тому два безответных мяча на выезде. Первый из них стал 400-м для команды с момента, когда нынешний наставник клуба Сергей Семак принял команду. Что до наставника «Факела» Дмитрия Пятибратова, то он доволен игрой своей команды в большей степени, нежели итоговым результатом поединка с чемпионом страны.

- Результатом, конечно, мы расстроены, но качество игры нас удовлетворило, потому что сейчас я не могу сказать, что «Зенит» доминировал, постоянно оказывал давление, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Дмитрий Пятибратов
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