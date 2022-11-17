Пятибратов: «Расстроены результатом, но сыграли хорошо»

Питерский «Зенит» одолел в матче Фонбет Кубка России воронежский «Факел», забив тому два безответных мяча на выезде. Первый из них стал 400-м для команды с момента, когда нынешний наставник клуба Сергей Семак принял команду. Что до наставника «Факела» Дмитрия Пятибратова, то он доволен игрой своей команды в большей степени, нежели итоговым результатом поединка с чемпионом страны.

- Результатом, конечно, мы расстроены, но качество игры нас удовлетворило, потому что сейчас я не могу сказать, что «Зенит» доминировал, постоянно оказывал давление, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».