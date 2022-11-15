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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич: «Зенит» пока рано называть чемпионом»

15 Ноября 2022 • 09:40 Комментировать
Факел
...
Зенит
16.11 18:00

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о лидере РПЛ «Зените».

По мнению 28-летнего черногорца, команду из Санкт-Петербурга пока рано считать чемпионом. Напомним, что после 17 туров «сине-бело-голубые» опережают своего ближайшего преследователя по турнирной таблице «Спартак» на шесть очков.

«Естественно, «Зенит» показывает отличный футбол на протяжении уже многих лет и, безусловно, заслуживает первого места. Но до золота им ещё далеко», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» — победитель четырёх последних розыгрышей РПЛ. Последней командой, которой удавалось выиграть чемпионат России до петербуржцев был «Локомотив». Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 16 ноября, когда в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретятся с «Факелом». Начало — в 18:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лука Джорджевич Сочи
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