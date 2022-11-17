«Зенит» забил 400-й гол под руководством Семака

Питерский «Зенит» одолел в матче Фонбет Кубка России воронежский «Факел», забив тому два безответных мяча на выезде. Первый из них стал 400-м для команды с момента, когда нынешний наставник клуба Сергей Семак принял команду.

Это второй результат в истории клуба, впереди лишь Юрий Морозов, но, скорее всего, Семак превзойдет его результат в 420 голов еще в нынешнем сезоне. Третье место занимает Павел Садырин, который провел у руля клуба 262 матча, в течении которых были забиты 378 голов.

Лучано Спаллетти с 325-ю голами занимает четвертое место, а Властимил Петржела с 245-ю - пятое место.