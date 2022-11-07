Ловрен пропустит последние две игры Фонбет Кубка России

Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен не сможет помочь своему клубу в последних матчах Фонбет Кубка России.

По информации «РБ Спорт», футболист 14 ноября отправится в стан национальной команды Хорватии для подготовки к катарскому чемпионату мира. Сообщается, что руководство «сине-бело-голубых» не возражает по этому вопросу, поэтому футболист спокойно может пропустить последние две игры Кубка.

Напомним, что «Зениту» предстоят встречи с «Факелом» и «Спартаком», которые назначены на 16 и 27 ноября соответственно. После четырёх туров на счету подопечных Сергея Семака лишь шесть очков и третье место в группе.