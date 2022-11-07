Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ловрен пропустит последние две игры Фонбет Кубка России

07 Ноября 2022 • 13:29 Комментировать
Факел
...
Зенит
16.11 18:00

Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен не сможет помочь своему клубу в последних матчах Фонбет Кубка России.

По информации «РБ Спорт», футболист 14 ноября отправится в стан национальной команды Хорватии для подготовки к катарскому чемпионату мира. Сообщается, что руководство «сине-бело-голубых» не возражает по этому вопросу, поэтому футболист спокойно может пропустить последние две игры Кубка.

Напомним, что «Зениту» предстоят встречи с «Факелом» и «Спартаком», которые назначены на 16 и 27 ноября соответственно. После четырёх туров на счету подопечных Сергея Семака лишь шесть очков и третье место в группе.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Деян Ловрен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
13:29 · Кубок России
Ловрен пропустит последние две игры Фонбет Кубка России
04 Ноября
19:28 · Кубок России
Дюков: «Мы видим, что к женскому футболу растёт интерес» 2
19:14 · Кубок России
ЖФК ЦСКА стал обладателем кубка России
03 Ноября
10:34 · Россия. Премьер-лига
Литвинов восстановится к матчу с «Зенитом»
02 Ноября
23:47 · Кубок России
Порядина: «У нас всегда одна цель — выиграть»
22:14 · Кубок России
Аюкин: «Будем стараться обыграть «Звезду»
21:10 · Кубок России
Чанов: «Если бы что-то было, думаю, что об этом помнили, как руку Марадоны»
21:08 · Кубок России
«Кубань» прошла «Шинник» в серии пенальти
21:03 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» по пенальти прошло одноклубников из Владивостока
20:44 · Кубок России
Маурисио: «Сегодня у нас плохой результат, поражение»
20:05 · Кубок России
Ульяновская «Волга» выбила «Нефтехимик» из Кубка
19:06 · Кубок России
«Алания» разгромно обыграла «Волгарь» в кубковом матче
17:53 · Кубок России
«Акрон» забил 5 мячей команде из Домодедова
13:54 · Кубок России
«Уфа» прошла брянское «Динамо» благодаря раннему голу
01 Ноября
23:47 · Кубок России
Кавазашвили сравнил Ваноли и Абаскаля
Все новости