Вышедший на замену Малком оформил дубль и помог «Зениту» одолеть «Факел» в матче Фонбет Кубка России

Питерский «Зенит» смог уверенно переиграть в гостях воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака, а дубль на свой счет записал бразилец Малком, вышедший на замену в перерыве.

Первая половина сезона для футболистов воронежского «Факела» получилась крайне непростой. Команда поменяла тренера, и сейчас активно борется за выживание в высшем российском дивизионе. Именно по этой причине коллектив Дмитрия Пятибратова особо не выкладывался в Фонбет Кубке России, где не смог одержать даже одной победы. В чемпионате России в активе «огнеопасных» всего 13 очков, с которыми команда идет на 13-м месте. Отставание от спасительного 12-го места, которое занимают игроки «Пари НН», составляет 6 баллов.

«Зенит» первую часть сезона провел на высочайшем уровне. В чемпионате страны коллектив Сергея Семака лидирует в таблице, имея в своем активе 42 очка после 17-ти туров. От второго «Спартака» «сине-бело-голубые» отрываются на шесть очков, а от «Ростова» - на семь. Несмотря на комфортное преимущество, питерцы чемпионский титул еще не гарантировали себе. В Фонбет Кубке России по итогам четырех туров в активе «Зенита» 6 очков. От самарских «Крыльев» питерцы отстают по дополнительным показателям, располагаясь на третьем месте. Отставание от «Спартака» составляет уже 6 очков.

Встреча в Воронеже началась с разведывательных наступлений соперников. В одном из эпизодов «огнеопасные» действовали опасно, поскольку на ударной позиции оказался Квеквескири, который нанес дальний удар по рамке соперника, направив сферу выше цели. Вскоре ответил сопернику и «Зенит». Сутормин на скорости рвался к воротам соперника, сместился с правого края в центр и нанес выстрел в дальний от себя левый угол. Мяч полетел в сторону рамки крайне слабо и стал слишком легкой добычей для Городового.

Буквально сразу же «Факел» ответил свои наступлением. Ивахнов получил пространство для движения, но не стал его использовать, а нанес удар фактически с 26-ти метров, направив снаряд по позиции Кержакова. В середине первого тайма в руках рефери появилась первая карточка желтого цвета, которую получил за срыв атаки соперника и фол в центр поля против Бакаева Черняков.

Дело шло к перерыву, и никому из соперников не удавалось выйти вперед. Однако своими забегами по левому краю Мантуан постоянно усложнял жизнь сопернику в штрафной. Тем не менее, один из самых опасных моментов в матче создали игроки «Факела». Аппаев смог с правого края сбросить мяч в центр на Ивахнова, который в касание пробивал по воротам соперника, но мяч прилетел в руки Кержакову, который занял верную позицию в рамке и оставил свой коллектив в игре. При счете 0:0 на табло соперники ушли на перерыв.

В перерыве в составе питерцев на поле появился Малком, который сменил Бакаева. И тут же бразильский нападающий сумел отличиться. Получил игрок «Зенита» мяч от Кассьерры, ушел в правый край от вратаря, после чего покатил сферу в пустой створ – 1:0. Пропустив гол, «Факел» попытался тут же пойти в атаку, чтобы отыграться, но соперник смог закрыться и отвести оппонента в центр поля.

На исходе часа игры Мантуан мог забивать второй гол, получив мяч на левом краю штрафной соперника. Сместился он ближе к центру и нанес удар по воротам «Факела» - Городовой уверенно среагировал в рамке, сумев спасти свой коллектив. Следом автора опасного эпизода Мантуана заменили на Вендела, который сходу вписался в игру питерцев и вместе с партнерами смог организовать несколько опасных атак, в том числе и в ситуации с ударом Малкома. Бразилец с правого края выстреливал в дальнюю «девятку», и только чудо спасло хозяев от второго пропущенного гола.

Во второй половине второго тайма на поле у хозяев появились Гонгадзе, Максимов и Дмитриев, тогда как у питерцев на газоне появились Иван и Дмитрий Сергеевы и Адамов. Малком за 8 минут до окончания основного времени второго тайма оформил дубль. В ходе голевой атаки «Зенита» Кузяев выполнил прострел с правого края в центр. Круговой пробил по воротам, а мяч попал в бедро Малкому, после чего влетел в сетку. Мастерной и Адамов под занавес встречи получили по карточке, записав свое имя в протоколе. 2:0, «Зенит» одолел «Факел» и вышел на вторую строчку в своей группе.