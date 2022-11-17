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Кубок России

Малком «снял шляпу» перед журналистом после похвалы

17 Ноября 2022 • 23:36 Комментировать
Факел
0:2
Зенит
окончен

Нападающий петербургского «Зенита» Малком Филипе снял кепку во время интервью, услышав фразу «снимаем шляпу» от журналиста.

«Малки, поздравляем, снимаем шляпу. Признайтесь, Воронеж стал одним из ваших любимых городов? В двух матчах здесь у вас уже три гола», - задал вопрос Малкому журналист.

После слов «снимаем шляпу» Малком совершенно спокойно снял головной убор и стал приводить причёску в порядок.

Бразильский нападающий отметился дублем в победном для «сине-бело-голубых» выездном кубковом матче с воронежским «Факелом» (2:0).

Следующую кубковую игру «Зенит» проведёт на домашнем стадионе против московского «Спартака» 27 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кубок России Малком Филипе
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