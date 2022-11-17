Малком «снял шляпу» перед журналистом после похвалы

Нападающий петербургского «Зенита» Малком Филипе снял кепку во время интервью, услышав фразу «снимаем шляпу» от журналиста.

«Малки, поздравляем, снимаем шляпу. Признайтесь, Воронеж стал одним из ваших любимых городов? В двух матчах здесь у вас уже три гола», - задал вопрос Малкому журналист.

После слов «снимаем шляпу» Малком совершенно спокойно снял головной убор и стал приводить причёску в порядок.

Бразильский нападающий отметился дублем в победном для «сине-бело-голубых» выездном кубковом матче с воронежским «Факелом» (2:0).

Следующую кубковую игру «Зенит» проведёт на домашнем стадионе против московского «Спартака» 27 ноября.