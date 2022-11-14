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Кубок России

Семак: Любой команде, которая играет с «Факелом» в Воронеже, приходится достаточно сложно

14 Ноября 2022 • 16:15 Комментировать
Факел
...
Зенит
16.11 18:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Факелом». Встреча 5-го тура Фонбет Кубка России состоится 16 ноября, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

«У нас всегда желание побеждать — в любом матче. Естественно, в Воронеже нам нужна только победа, и мы будем делать все возможное, чтобы победить», — цитирует слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Специалист отметил, что сейчас все мысли направлены только на игру с «Факелом», а о «Спартаке» команда будет думать уже после встречи в Воронеже. Тренер заявил, что всем командам тяжело играть на домашнем стадионе «Факела», потому что у команды очень хорошая поддержка со стороны болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Сергей Семак
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ФАКЕЛ ЗЕНИТ
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