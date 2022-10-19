«Пари НН» возглавил группу в Фонбет Кубке России

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» благодаря победе над «Краснодаром» (1:0) сумел возглавить свою группу Фонбет Кубка России.

Команда из Нижнего Новгорода одержала победу над «быками» благодаря голу полузащитника Константина Шильцова на 49-й минуте.

Кроме нижегородцев (8 очков, первое место) и «чёрно-зелёных» (7 очков, третье место) в группе A также выступают московский «Локомотив» (8 очков, второе место) и подмосковные «Химки» (1 очко, последнее место).

Следующий матч в рамках Фонбет Кубка России «Пари НН» проведёт в гостях с аутсайдером группы – «Химками». Начало игры – восьмого ноября.