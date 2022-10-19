Галактионов: «Хорошо, что прервали серию неудач»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России «Пари НН» сумел одержать минимальную победу в противостоянии с «Краснодаром». Наставник «Пари НН» Михаил Галактионов рад успеху, он отметил, что для его команды было важно прервать серию неудач. В чемпионате России «Пари НН» не может выиграть уже четыре игры кряду.

- Хорошая победа. Нам было важно прервать серию неудач, что у нас была. Мы на это нацеливали ребят, сделали изменения в составе. Те ребята, которые вышли, показали себя единым сплочённым коллективом, - цитирует слова Галактионова пресс-служба нижегородского клуба.