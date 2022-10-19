Галактионов: «Девять изменений в составе - это шанс для других игроков»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Совсем немного времени прошло со времени матча чемпионата. Насколько удается подготовить команду тактически и теоретически?

- Во-первых, есть изменения. Девять изменений в составе по сравнению с прошлой игрой. Это шанс для других игроков и определенное дозирование нагрузки, потому что через два дня на третий есть определенные вопросы по состоянию некоторых футболистов, поэтом сротируем. Посмотрим, как сегодня будет складываться матч. Опять же не делим матчи на важные и второстепенные, и сегодняшний матч важен, он кубковый. Мы сами себе поставили задачу, которая нам необходима. Нам надо побеждать в каждой игре и двигаться дальше по турнирной таблице.

- Добавляет ли мотивации то, что «Пари НН» уже сегодня может себе обеспечить выход из группы? Или у вас и так достаточно мотивации?

- Нет, об этом не думаем. Самая главная задача - это… у нас был очень хороший август, где мы очень много побеждали, и было много побед. Но есть и серия неудачных матчей, которую надо прервать самим для себя и в чемпионате подойти с более стойким психологическим состоянием.

- Николай Калинский сможет восстановиться к матчу чемпионата?

- Будем надеяться, он проходит процедуры, и все тесты показывают положительную динамику. Будем надеяться, что он уже завтра будет тренироваться в общей группе.