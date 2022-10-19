Сторожук: «Чтобы выиграть, надо забивать»

В матче четвертого тура группового раунда Фонбет Кубка России «Пари НН» сумел одержать минимальную победу в противостоянии с «Краснодаром». Наставник проигравшей команды Александр Сторожук нашел в себе силы поздравить соперника с победой, но он считает, что его команда также была бы достойна большего, если бы реализовала свои моменты.

- Поздравляют команду "Пари НН" с победой. Для того, чтобы выигрывать - надо забивать. Надо появляться, добивать, оказываться в позициях, из которых забивают мячи. Нужно попадать в ворота. Постарались реабилитироваться после последних поражений, но не получилось. Готовимся к следующим матчам, - цитирует Сторожука пресс-служба «Краснодара».