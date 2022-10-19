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Кубок России

Красивый гол Шильцова позволил «Пари НН» взять реванш у «Краснодара» в Фонбет Кубке России

19 Октября 2022 • 19:56 Комментировать
Пари НН
1:0
Краснодар
окончен

В матче 4-го тура группы А Кубка России «Пари НН» и «Краснодар» встречались в Нижнем Новгороде.

Протокол игры  
Пари НН1:0Краснодар
(1:0) Шильцов Константин49'  
Нигматуллин Артур  65'Агапов ИльяАлександров ВикторКаккоев Никита  52'Пенчиков ДаниилКротов Вячеслав 46' (Михайлов Иван ( 46') Майга Мамаду 46' (Шильцов Константин ( 46') Милсон  6' 65' (Берковский Илья ( 65') Жигулёв Илья  81'Янсане Момо 83' (Кобесов Давид ( 83') Юлдошев Иброгимхалил 76' (Набиуллин Эльмир ( 76')
Запасные: Корнюшин ДаниилСевикян ЭдгарГоцук КириллМасоэро ЛукасСулейманов ТимурГойло НикитаРыбчинский Дмитрий
Агкацев СтаниславБородин Сергей АлексеевичЛитвинов ВячеславРамирес КристианАхметов Ильзат 46' (Олусегун Олакунле ( 46') Ионов Алексей 68' (Волков Сергей II ( 68') Кривцов НикитаСперцян Эдуард  73'Кордоба ДжонКевин Гарсия 46' (Баньяц Михайло ( 46') Петров Сергей 85' (Кайо Силва ( 85')
Запасные: Сафонов МатвейМацукатов АлексПивоваров ДмитрийСорокин ЕгорПопов Омар
19 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Видео

Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Константина Шильцова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Константина Шильцова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

К третьему туру группового этапа «Краснодар» и «Пари НН» подошли, располагаясь в середине квартета под литерой A. Они занимали в нём второе и третье места соответственно. В первом круге Кубка краснодарцы и нижегородцы сошлись в третьем туре – в том матче долгое время сохранялся нулевой счёт, а в конце «быки» на классе забили два мяча, не пропустив ни одного. Интересно, что у обеих команд возникли проблемы с результатами в последних турах чемпионата России. «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и проиграл «Ростову» и «Ахмату», а «Пари НН» поделил очки с «Торпедо» и уступил «Оренбургу», «Спартаку» и «Зениту».

В начале отчётного матча Сперцян получил повреждение от фола Милсона, но это не помешало атакующему полузащитнику «Краснодара» вскоре нанести удар из полукруга штрафной, с которым Нигматуллин справился не очень ловко. На девятой минуте вратарю хозяев вновь пришлось вступать в дело. Ахметов на левом полуфланге коротко покатил мяч вперёд Рамиресу, тот навесил на дальний край вратарской, оттуда Кордоба пробил головой, но Нигматуллин не сплоховал и удачно среагировал, преградив мячу путь в ворота.

Выдержав всплеск активности «быков», нижегородцы сами перевели игру к чужой штрафной площадке. Янсане прострелил слева от лицевой из-под боявшегося совершить фол и привезти пенальти Литвинова, а набежавший Кротов из района одиннадцатиметровой пробил рядом с правым углом. На 24-й минуте Пенчиков прострелил справа, удар Янсане оказался заблокирован, а от упавшего Литвинова мяч отскочил в прижатую руку Бородина. На пенальти ситуация не тянула, потому что это не было акцентированным «гандболом», да ещё и там был отскок.

Через две минуты проход Кордобы по левому флангу в контратаке был остановлен Александровым – судья и здесь не увидел фола, хотя, кажется, нарушение было. На 27-й минуте Кротов сместился с правого фланга к центру и приложился под перекладину, но по центру створа – как раз туда, где находился Агкацев. Да, Сафонов у гостей остался в запасе, как и ещё парочка игроков основы. Перед перерывом хозяева также имели полумомент Жигулёва, когда удар экс-игрока «Краснодара» из штрафной заблокировал Бородин.

Вообще, поинтересней смотрелся «Нижний» в первом тайме. Вроде как у него было больше мотивации благодаря родным стенам и своим болельщикам. В перерыве оба тренера сделали по две замены. Сторожук вот выпустил Баньяца и Олусегуна, однако они ничего не сделали на старте второго тайма – в отличие от Шильцова, которого в том числе отрядил на поле Галактионов. На 49-й минуте он сыграл в стенку с Милсоном, смещаясь с правого фланга, а затем удержал мяч в окружении нескольких игроков соперника и положил его в цель (1:0).

По совокупности «Пари НН» наиграл на этот гол. «Быки» попытались ответить через Сперцяна, но его удар со штрафного вытащил Агкацев. При этом нижегородцы караулили возможности для ответных атак, в одной из которых Янсане попал в сетку с внешней стороны. На 62-й минуте Кордоба в чужой штрафной пострадал в противоборстве с Нигматуллиным, и главный арбитр Москалёв посмотрел видеоповтор по этому поводу. В итоге вратарь нижегородцев получил жёлтую карточку, а пенальти назначен не был, поскольку Кордоба находился в офсайде.

Хозяева отошли в позиционную оборону, «быки» же не смогли наладить процесс генерации острых моментов. Удар Кордобы за пятнадцать минут до конца основного времени был достаточно тревожным, но Нигматуллин поймал его. В свою очередь, Берковский из-за пределов штрафной не застал врасплох Агкацева, дотянувшегося до мяча кончиками пальцев. На последних минутах гости давили как получится, и хозяева выстояли. Баньяц перспективно пробил головой после навеса с левого края, однако мяч прилетел чётко в руки Нигматуллина.

Взяв реванш у «Краснодара» за поражение в первом круге группового этапа Кубка России, «Пари НН» набрал восемь очков, обогнал «быков» в таблице и гарантировал себе то, что он весной продолжит борьбу в турнире. А команда Сторожука проиграла третий матч подряд, учитывая все турниры.

Кирилл Иванцов

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