Красивый гол Шильцова позволил «Пари НН» взять реванш у «Краснодара» в Фонбет Кубке России

В матче 4-го тура группы А Кубка России «Пари НН» и «Краснодар» встречались в Нижнем Новгороде.

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Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:0. Гол Константина Шильцова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

К третьему туру группового этапа «Краснодар» и «Пари НН» подошли, располагаясь в середине квартета под литерой A. Они занимали в нём второе и третье места соответственно. В первом круге Кубка краснодарцы и нижегородцы сошлись в третьем туре – в том матче долгое время сохранялся нулевой счёт, а в конце «быки» на классе забили два мяча, не пропустив ни одного. Интересно, что у обеих команд возникли проблемы с результатами в последних турах чемпионата России. «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и проиграл «Ростову» и «Ахмату», а «Пари НН» поделил очки с «Торпедо» и уступил «Оренбургу», «Спартаку» и «Зениту».

В начале отчётного матча Сперцян получил повреждение от фола Милсона, но это не помешало атакующему полузащитнику «Краснодара» вскоре нанести удар из полукруга штрафной, с которым Нигматуллин справился не очень ловко. На девятой минуте вратарю хозяев вновь пришлось вступать в дело. Ахметов на левом полуфланге коротко покатил мяч вперёд Рамиресу, тот навесил на дальний край вратарской, оттуда Кордоба пробил головой, но Нигматуллин не сплоховал и удачно среагировал, преградив мячу путь в ворота.

Выдержав всплеск активности «быков», нижегородцы сами перевели игру к чужой штрафной площадке. Янсане прострелил слева от лицевой из-под боявшегося совершить фол и привезти пенальти Литвинова, а набежавший Кротов из района одиннадцатиметровой пробил рядом с правым углом. На 24-й минуте Пенчиков прострелил справа, удар Янсане оказался заблокирован, а от упавшего Литвинова мяч отскочил в прижатую руку Бородина. На пенальти ситуация не тянула, потому что это не было акцентированным «гандболом», да ещё и там был отскок.

Через две минуты проход Кордобы по левому флангу в контратаке был остановлен Александровым – судья и здесь не увидел фола, хотя, кажется, нарушение было. На 27-й минуте Кротов сместился с правого фланга к центру и приложился под перекладину, но по центру створа – как раз туда, где находился Агкацев. Да, Сафонов у гостей остался в запасе, как и ещё парочка игроков основы. Перед перерывом хозяева также имели полумомент Жигулёва, когда удар экс-игрока «Краснодара» из штрафной заблокировал Бородин.

Вообще, поинтересней смотрелся «Нижний» в первом тайме. Вроде как у него было больше мотивации благодаря родным стенам и своим болельщикам. В перерыве оба тренера сделали по две замены. Сторожук вот выпустил Баньяца и Олусегуна, однако они ничего не сделали на старте второго тайма – в отличие от Шильцова, которого в том числе отрядил на поле Галактионов. На 49-й минуте он сыграл в стенку с Милсоном, смещаясь с правого фланга, а затем удержал мяч в окружении нескольких игроков соперника и положил его в цель (1:0).

По совокупности «Пари НН» наиграл на этот гол. «Быки» попытались ответить через Сперцяна, но его удар со штрафного вытащил Агкацев. При этом нижегородцы караулили возможности для ответных атак, в одной из которых Янсане попал в сетку с внешней стороны. На 62-й минуте Кордоба в чужой штрафной пострадал в противоборстве с Нигматуллиным, и главный арбитр Москалёв посмотрел видеоповтор по этому поводу. В итоге вратарь нижегородцев получил жёлтую карточку, а пенальти назначен не был, поскольку Кордоба находился в офсайде.

Хозяева отошли в позиционную оборону, «быки» же не смогли наладить процесс генерации острых моментов. Удар Кордобы за пятнадцать минут до конца основного времени был достаточно тревожным, но Нигматуллин поймал его. В свою очередь, Берковский из-за пределов штрафной не застал врасплох Агкацева, дотянувшегося до мяча кончиками пальцев. На последних минутах гости давили как получится, и хозяева выстояли. Баньяц перспективно пробил головой после навеса с левого края, однако мяч прилетел чётко в руки Нигматуллина.

Взяв реванш у «Краснодара» за поражение в первом круге группового этапа Кубка России, «Пари НН» набрал восемь очков, обогнал «быков» в таблице и гарантировал себе то, что он весной продолжит борьбу в турнире. А команда Сторожука проиграла третий матч подряд, учитывая все турниры.

Кирилл Иванцов