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Кубок России

Шильцов рассказал об эмоциях от гола «Краснодару»

20 Октября 2022 • 11:32 Комментировать
Пари НН
1:0
Краснодар
окончен

Хавбек «Пари НН» Константин Шильцов поделился эмоциями от победного мяча в ворота «Краснодара» во вчерашней встрече Фонбет Кубка России.

«Это мой первый гол за «Пари НН». Когда забил, хотел от радости пробежать всё поле. Конечно же, мы довольны, что одержали важную победу в Кубке и с точки зрения турнирной таблицы, и с точки зрения психологии», – цитирует молодого полузащитника официальный сайт клуба.

Также игрок отметил, что к повторному поединку с «Краснодаром», который пройдёт на этих выходных в рамках РПЛ, команда подходит с необходимым настроем.

Напомним, что гол Шильцова стал единственным во вчерашней игре, что позволило подопечным Михаила Галактионова возглавить группу за два тура до конца.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Шильцов Пари НН
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